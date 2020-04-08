Тест-система Роспотребнадзора для определения иммунитета к коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в ближайшую пятницу. Об этом в среду, 8 апреля, сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Мы надеемся, что в пятницу она будет зарегистрирована, у нас для этого есть все основания», — сказала Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день повторных случаев заражения коронавирусом в России нет.

Помимо этого, она указала на отсутствие оснований жестко ограничивать или приостанавливать работу всех предприятий в регионах в связи с коронавирусом.

Как ранее в среду сообщили в Роспотребнадзоре, более 180 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Проведено более 910 тыс. тестов на выявление COVID-19.

По состоянию на 8 апреля, в России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек вылечились. 63 пациента скончались.

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