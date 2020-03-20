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Телеведущий Евгений Попов прокомментировал сообщение о том, что договорился временно не видеться со своей супругой, соведущей шоу «60 минут» Ольгой Скабеевой.

«С понедельника изолируем половину «60 минут» от другой половины до лучших времен. В нашем с Ольгой случае, вариант разделения совсем грустный. Удаленка, маски, дезинфекция, ответственность, солидарность. Качество контента, обещаем, не пострадает, хотя, конечно, вдвоём вести передачу лучше и веселее. Буду скучать!» — написал Попов в телеграм-канале.

Он также призвал ученых и врачей "нещадно бить" коронавирус, пообещав помогать им по мере возможностей.

О договоренности не видеться из-за коронавируса ранее сообщила Скабеева в своем инстаграме. Телеведущая также уточнила, что программу будут вести поочередно: два дня она, два дня ее муж.

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