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Российские туристы, находящиеся в настоящее время за границей, попали «в ловушку» из-за нехватки обратных вывозных рейсов в страну. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает во вторник, 17 марта, «Интерфакс».

По ее словам, путешественники «предоставлены сами себе и просят вывезти их домой», однако сделать это непросто в связи с отсутствием мест на оставшихся рейсах или чересчур высокой их стоимостью.

«Ситуация осложняется тем, что у многих заканчиваются визы, туристы нервничают, начинается паника», — добавила Тюрина.

Собеседница агентства дала совет туристам — по ее мнению, в сложившихся обстоятельствах им следует связываться с российскими консульствами, а не туроператорами, так как именно МИД располагает соответствующими полномочиями.

Отмечается, что особенно тяжелая ситуация в настоящее время наблюдается в Чехии, где в последние дни была закрыта граница и объявлено об ограничении авиасообщения. Российские перевозчики сообщают об организации чартеров, однако «как это будет происходить и что делать туристам, непонятно».

Ранее сообщалось, что россияне нашли замену странам, закрытым на карантин или ограничившим авиасообщение из-за коронавируса — они переключились на внутренний туризм. В частности, заметнее всего спрос вырос на перелеты в Иркутск (49,6 процента), Симферополь (41,3) и Сочи (40,4).

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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