Данные из базы электронных избирателей, попавшей в даркнет, недействительны, сообщил РИА Новости руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Ранее «Коммерсант» написал, что данные участников электронного голосования по поправкам к конституции выставили на продажу на тематических форумах в даркнете. База «полностью свежая», утверждает продавец.

«Мы выделяли несколько сэмплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет. Во всяком случае, несколько примеров, которые к нам попали, они такими оказались», — отметил Массух.

Он сообщил, что утечка произошла в процессе передачи данных о голосовавших в УИКи во время сверки списков для исключения двойного голосования. База представляет собой не персональные данные, а номера паспортов.

«Нет, это то же самое, что было в июле, недействительные паспорта удаляются очень легко, потому что проверка в МВД проводится по номеру паспорта. Есть сервис проверки номера паспорта в МВД. Самое главное, что нет связи с персональными данными», — сказал Массух, отвечая на вопрос, была ли повторная утечка данных избирателей.

Он уточнил, что негативных последствий для граждан с появлением в даркнете этих данных нет.