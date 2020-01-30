Российский предприниматель, замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев выступил с инициативой закрепить в Конституции РФ понятие брака как союза мужчины и женщины.

Об этом сообщает «Интерфакс». Идею поддержал сопредседатель рабочей группы по конституционным правкам, сенатор Андрей Клишас. По его словам, над формулировкой ещё можно поработать, но сама инициатива «кажется очень разумной». В случае реализации этого предложения, традиционное определение брака включат в пункт о защите семейных ценностей в преамбуле Основного закона.

Президент России Владимир Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ в ходе своего ежегодного обращения Федеральному Собранию 15 января. Как сообщал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Видео дня. Андрейченко послала поклонников