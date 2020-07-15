Публицист и историк Евгений Понасенков в эфире радиостанции «Москва FM» назвал заявления о травле обвиненного в убийстве Олега Соколова ложью и клеветой. Он намерен подать иск о защите чести и достоинства.

По мнению публициста, трагедия превратилась в фарс, а все заявления Соколова — «это бред сивого мерина, вернее даже бред безумной старухи». Понасенков считает, что он выиграет этот суд. Кроме того, по его словам, у Соколова с самого начала была «матрица поведения убийцы». Причем, утверждает публицист, историк «напал» на него первым, снимая клеветнические ролики.

«Я молодой человек, у меня, кроме моих научных принципов, нет ничего, у меня нет ресурса», — заявил Понасенков.

По его словам, Соколов проиграл ему суд 29 октября.

«Простите, если каждый, кто проиграет суд, будет резать своих сожительниц, у нас не останется народонаселения», — заявил публицист.

Ранее историк Олег Соколов заявил, что на убийство его аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко его толкнуло «психотравмирующее воздействие» его оппонента Евгения Понасенкова. По мнению доцента, публицист и «преступная группа» начали его травлю.

По данным следствия, в ночь на 8 ноября прошлого года Соколов у себя дома застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, которая с ним проживала. Следующей ночью он расчленил тело, чтобы избавиться от него, и пытался утопить останки в Мойке, но сам соскользнул в воду. Его вытащили из реки вместе с рюкзаком, в котором были фрагменты женского тела. Другие части нашли в квартире историка. Соколов признался в содеянном, а мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.