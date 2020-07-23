Госсекретарь Майк Помпео опубликовал в Twitter видеообращение, где заявил о «полувековой советской оккупации» Прибалтики.

«В 1940 году Советский Союз насильно и незаконно аннексировал Эстонию, Латвию и Литву. На протяжении пяти десятилетий <…> Соединенные Штаты оставались верны признанию суверенитета балтийских государств и защищали их свободу», — сказал он.

В ролике дипломат назвал события 1991 года «освобождением» стран Балтии.

Российская сторона неоднократно заявляла, что об оккупации советскими войсками этих территорий не может быть речи. Так, МИД отмечал, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР полностью соответствовало нормам международного права того времени. Применение термина «оккупация» некорректно, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Более того, в этих странах во время их пребывания в составе СССР (за исключением времени оккупации Германией) действовали национальные органы власти.