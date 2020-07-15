Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что проинформировал своих российских коллег о том, что Вашингтону нужна поддержка Москвы в урегулировании в Афганистане.

«Мы ясно дали понять русским – нам нужна и их поддержка в этих усилиях (по урегулированию в Афганистане)… Мы ясно дали им понять, что должны работать вместе, чтобы был суверенный, независимый и мирный Афганистан. Думаю, это соответствует интересам России, Китая, в интересах афганцев», — сказал Помпео на видеоконференции, организованной изданием The Hill.

У госсекретаря спросили, обсуждал ли он в недавнем разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщения о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам вознаграждения за нападения на американским солдат.

«Да, конечно. Я много говорил со своими российскими партнерами, я много говорил с партнерами из российской разведки, когда я был директором ЦРУ», — ответил Помпео, не уточнив, обсуждал ли он именно эти публикации.