Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз заявил о якобы опасности компрометирования данных граждан через технологии Huawei и передачи их Китаю.

В этой связи он утверждает, что санкции в отношении китайской корпорации находят все большую поддержку по всему миру.

«Ужесточения, направленные против Huawei, признаются гражданами всего мира, поскольку они осознают опасность наблюдения (за ними при помощи этих технологий — ред.) Коммунистической партией Китая», — сообщил Помпео в заявлении, распространенном пресс-службой госдепа.

«Тренд в пользу безопасного 5G набирает силу. Чем больше стран, компаний и граждан спрашивают, кому следует доверять свои наиболее конфиденциальные данные, тем более очевидным становится ответ: не полицейскому государству, контролируемому Коммунистической партией Китая», — заключил Помпео.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.