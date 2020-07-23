США и Россия могут работать вместе по вопросам стратегической стабильности для достижения мира; очередной раунд переговоров начнется уже в пятницу, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Есть сферы, где мы должны работать с Россией. Завтра, полагаю, наша команда на месте начнет работать с русскими в рамках стратегического диалога, чтобы, надеюсь, создать следующее поколение соглашений о контроле над вооружениями, как это сделал (президент США Рональд) Рейган», — заявил Помпео, выступая в четверг президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.

Он отметил, что этот диалог в интересах и США, и России.

«Китай был приглашен, но на сегодня отказался. Надеюсь, когда-нибудь они изменят свое решение. Это такие вещи – нераспространение (ядерного оружия), большие стратегические вопросы. Мы работаем вместе с Россией. Я убежден, что мы можем сделать мир безопаснее. Есть сферы, где мы можем работать с русскими, чтобы сделать достижение мира более вероятным. Не только для США, но и для всего мира», — добавило госсекретарь.