Госсекретарь США Майк Помпео написал в ходе первого саммита США и КНДР в 2018 году, что американский президент Дональд Трамп несет полную ахинею, сообщает газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.

Согласно изданию, Болтон написал в своей книге, что во время первой встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся в Сингапуре в июне 2018 года, Помпео передал ему записку, в которой было написано: «Он (Трамп – ред.) несет полную ахинею».

Болтон также подчеркнул, что спустя месяц Помпео заявлял, что «вероятность успеха дипломатии Трампа в отношении Северной Кореи равна нулю».

Как утверждает издание, в своей книге Болтон пишет, что даже самые высокопоставленные советники Трампа насмехаются над президентом за его спиной.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.

Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, сейчас она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа. Сообщается, что минюст США требует от суда приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.