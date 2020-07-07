Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok.

«Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это», — сказал Помпео, отвечая на вопрос телеведущей о том, следует ли США рассмотреть возможность запрета работы китайских соцсетей, в том числе приложения TikTok, которое ранее уже запретили в Индии.

«Что касается китайских приложений, установленных на мобильных телефонах людей, могу заверить вас, что Соединенные Штаты сделают все как надо», — сказал Помпео.

Отвечая на вопрос о том, порекомендовал ли бы он устанавливать на телефонах TikTok, Помпео заявил, что посоветовал бы использовать это приложение только в случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались «в руках Коммунистической партии Китая».

Ранее в Индии запретили 59 программ, в том числе китайскую социальную сеть TikTok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat. В список попали приложения, «наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка».

TiKTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.