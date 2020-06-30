Госсекретарь США Майк Помпео обрисовал Совету Безопасности ООН мрачную картину в случае конца эмбарго на поставки вооружений Ирану: по его утверждению, Тегеран сможет с помощью свежекупленных российских самолетов наносить удары по Саудовской Аравии, Индии, Италии и Польше.

«Если вы не сможете принять меры, то Иран сможет свободно покупать сделанные в России военные самолеты, которые могут наносить удары в радиусе трех тысяч километров, в результате чего на мушке Ирана окажутся такие города, как Эр-Рияд, Нью-Дели, Рим и Варшава», — заявил Помпео на виртуальном заседании СБ ООН.

Госсекретарь США не пояснил, почему он считает, что Иран будет угрожать этим странам.

«Иран сможет свободно расширить свой подводный флот, еще больше угрожая международному судоходству и свободе навигации в Ормузском проливе, Персидском заливе и Аравийском море», — добавил Помпео.

Помимо этого, по его словам, Иран сможет приобретать оружие для своих союзников на Ближнем Востоке — ХАМАС, «Хезболла» и хуситов (Ансар Алла).

«Иран также сможет свободно стать неконтролируемым поставщиком оружия, поставляя его таким странам, как Венесуэла, Сирия и далекие уголки Афганистана», — заявил Помпео.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.