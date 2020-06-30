Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с членом руководства талибов и потребовал соблюдать обязательства по мирному соглашению об урегулировании в Афганистане на фоне скандала с обвинениями в «сговоре России с талибами», сообщила в заявлении официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

«Госсекретарь Майк Помпео встретился вчера по видеоконференции с заместителем руководителя и главным переговорщиком «Талибана» муллой (Абдулом Гани) Барадаром. Обсуждалась реализация соглашения США и «Талибан». Госсекретарь ясно дал понять наши ожидания, что «Талибан» будет соблюдать свои обязательства, в том числе не атаковать американцев», — говорится в сообщении Ортагус.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой». Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.