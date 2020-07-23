Госсекретарь США Майк Помпео в четверг призвал сформировать «новый альянс демократий» для противодействия Китаю.

«Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. ООН, НАТО, G7, G20, нашей объединенной экономической, дипломатической и военной мощи, безусловно, достаточно, чтобы ответить на этот вызов, если она будет четко и мужественно использована», — заявило Помпео, выступая в Калифорнии.

Он предупредил, что «если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай изменит нас». Госсекретарь добавил, что теперь «не может быть возврата к прошлым практикам только потому, что они комфортны или удобны».

«Может быть, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля», — заключил Помпео.

Выступление госсекретаря транслировалось на сайте госдепартамента.