США не допустят поступление на вооружение Ирана российских и китайских самолетов, заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Если эмбарго ООН на поставки оружия Ирану истечет в октябре, Иран сможет покупать новые истребители, такие как российские Су-30 и китайские J-10. С этими чрезвычайно смертоносными самолетами Европа и Азия могут оказаться под прицелом Ирана. США никогда этого не допустят», — написал Помпео в Twitter.

If the @UN Arms Embargo on Iran expires in October, Iran will be able to buy new fighter aircraft like Russia’s SU-30 and China’s J-10. With these highly lethal aircraft, Europe and Asia could be in Iran’s crosshairs. The U.S. will never let this happen. pic.twitter.com/OwV1gHFjrk — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 23, 2020

К записи он приложил схему, на которой показаны зоны действия китайского и российского самолетов при взлете с аэродромов в Иране — 1648 и 3000 километров в диаметре. На схеме видно, что самолет Су-30 может действовать от Германии на северо-западе до Шри-Ланки на юго-востоке от Ирана.

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий. При этом российский министр подчеркивал, что объективных оснований ставить вопрос об оружейном эмбарго в отношении Ирана нет. Он напомнил, что «разрешительный порядок поставок» в Иран военной техники носил временный характер — это было сделано для запуска достигнутых в 2015 году договоренностей, что сегодня уже неактуально. Как подчеркнул Лавров, применение ограничений на поставки вооружений Ирану после 18 октября 2020 года «никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание».