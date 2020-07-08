Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны мира наказать Россию и Китай за вето в СБ ООН по гуманитарным аспектам в Сирии.

Ранее РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов («Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям») на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. За резолюцию проголосовали все остальные 13 членов СБ ООН. Мандат действия КПП истекает 10 июля.

«В Сирии действия режима (президента Башара) Асада, России и Китая по сокращению допуска жизненно необходимых лекарств и пищи ухудшают и без того ужасную ситуацию на местах. Лишь вчера Россия и Китай вновь наложили вето на действия СБ ООН, которые позволили бы поддержать гуманитарный доступ к отчаявшимся людям в Сирии. На протяжении последних месяцев Россия и КНР не раз злоупотребляли своим правом вето в Совете Безопасности, чтобы поддерживать стратегию режима Асада — уморить голодом собственный народ», — заявил Помпео на пресс-конференции.

«Они (РФ и КНР) явно рассчитывают на то, что они ничего не заплатят за свои действия в СБ. Они думают, что их партнерство с режимом Асада принесет политические и экономические выгоды, которые перевешивают любую цену, совесть и моральные обязательства. Нашей обязанностью, обязанностью ответственных стран в мире является увеличить цену для них, задокументировать, как влияют подобные решения на людей, и использовать этот пример, чтобы напомнить миру о том, кого поддерживают эти два режима», — добавил Помпео.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: «Баб-эс-Салям», «Баб-эль-Хава» (оба на границе САР и Турции), «Эль-Ярубия» (граница САР и Ирака) и «Аль-Рамта» (граница САР и Иордании).

По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.

В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. «Эль-Ярубия» и «Аль-Рамта» перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи.

Во вторник после блокировки резолюции о продлении на год работы КПП «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям» Россия объявила, что внесет свой проект резолюции. Он предполагает продление на полгода работы лишь одного погранперехода — «Баб-эль-Хава».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране. Теперь, по словам постпреда РФ при ООН, пришло время постепенно сворачивать этот механизм, с тем чтобы заменить его на гуманитарные поставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН 46/182.