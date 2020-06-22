Госсекретарь США Майк Помпео назвал обвинения граждан Канады в шпионаже, предъявленные китайскими властями, политически мотивированными и беспочвенными.

«США крайне обеспокоены решением Китайской Народной Республики (КНР) выдвинуть официальные обвинения против канадских граждан Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Эти обвинения политически мотивированы и абсолютно беспочвенны. Соединенные Штаты поддерживают Канаду, призывая Пекин немедленно освободить этих двух мужчин, и отвергают использование этих неоправданных задержаний для принуждения Канады», — говорится в заявлении госсекретаря.

Кроме того, Помпео призвал немедленно предоставить консульский доступ для властей Канады к задержанным гражданам в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, поскольку Китай «уже почти шесть месяцев запрещает такой доступ, а мир ничего не знает о состоянии этих двух канадцев».

Ранее китайские власти оповестили посольство Канады о расследовании в отношении двух ее граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая — Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба были задержаны. СМИ предполагали, что канадцев арестовали в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

В середине мая МИД КНР подтвердил, что двое граждан Канады были арестованы по решению правоохранительных органов Китая по подозрению в разведывательной деятельности и краже информации, содержащей государственную тайну. В прошлую пятницу стало известно, что прокуратура Китая предъявила официальные обвинения Ковригу и Спэйвору в шпионаже и разведывательной деятельности.