Госсекретарь США Майк Помпео во вторник выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Отмечается, что на заседании также будет обсуждаться девятый доклад генсека ООН о ходе выполнения резолюции 2231 СБ ООН, которая предусматривала «ядерное соглашение» с Ираном – Совместный всеобъемлющий план действий.

Ранее США и Помпео неоднократно выступали против окончания оружейного эмбарго, которое было введено СБ ООН. В Вашингтоне обещали, что не допустят этого.