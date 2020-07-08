Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Ирака наказать виновных в убийстве эксперта по безопасности Хишама аль-Хашими, убитого в Багдаде в понедельник.

«В дни перед его гибелью ему постоянно угрожали поддерживаемые Ираном группировки. США присоединяются к странам-партнерам, категорически осуждая его убийство и требуя от правительства Ирака наказать виновных», — сказал Помпео на брифинге.

По его словам, Хашими был видным патриотом, ученым и журналистом, добивался свободы и независимости Ирака.

Аль-Хашими выступал в качестве советника иракского правительства по вопросам борьбы с терроризмом, а также являлся членом Иракского консультативного совета — созданной в 2019 году неправительственной организации, объединяющей экспертов, научных деятелей и политиков и занимающейся укреплением демократических институтов и верховенства права.