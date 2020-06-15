Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану, осужденному в РФ за шпионаж, и требует его немедленного освобождения.

«Возмущен вынесенным сегодня приговором Полу Уилану… Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас, и мы требуем его немедленного освобождения», — написал госсекретарь в Twitter.

Помпео заявил, что суд проходил в условиях секретности, доказательства вины Уилана предъявлялись тайно, а свидетели защиты были лишены должного доступа к процессу.

Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.

За процессом пристально следили в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф «совершенно секретно», рассмотрение проходило в закрытом от посторонних режиме.

За время содержания под стражей Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО и другие вещи.

В итоге звонки домой ему разрешили спустя 16 месяцев ареста и недавно провели операцию по удалению грыжи, но рекомендованных посольством США медиков не допустили, сочтя, что в этом нет необходимости. Посол США в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом «непрозрачным».

Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.