США решительно осуждают военный мятеж в Мали, призывают все стороны к началу мирного диалога и отказу от насилия, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

«США решительно осуждают мятеж в Мали, который произошел 18 августа, так же, как мы осудим любой насильственный захват власти», — говорится в заявлении.

Помпео подчеркнул, что «необходимо гарантировать свободу задержанным членам правительства и их семьям».

«США призывают всех политических и военных игроков работать в направлении восстановления конституционного правительства. Мы призываем все заинтересованные стороны в Мали к мирному диалогу, уважению прав граждан этой страны на свободу выражения мнения и мирных собраний и отвергаем насилие», — добавил госсекретарь.

Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ столицы Бамако. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.