Решение США о выводе почти 12 тысяч военнослужащих из Германии и их передислокации в другие европейские страны НАТО не повлияют на способность США сдерживать Россию, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«В тех комментариях из России, что я видел, говорится о том, что они видят угрозу в этих наших действиях, потому что наши солдаты будут переброшены ближе к границам России», — сказал Помпео на слушаниях в конгрессе.

«Я уверен, что наша миссия по сдерживанию России, миссия НАТО по сдерживанию России — мы полностью способны делать это», — добавил госсекретарь.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. Штаб сил США в Европе планируется перенести из Германии в бельгийский город Монс. Сейчас в Монсе расположен штаб верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.