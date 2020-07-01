Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия в Афганистане противостоит Штатам, и повторил обвинения в продаже стрелкового оружия талибам.

«Факт того, что Россия действует в Афганистане таким образом, который противостоит США, не является новым», — заявил Помпео на пресс-конференции.

«Русские продают стрелковое оружие (талибам) в течение 10 лет, что ставит под угрозу жизни американцев. Мы возражали против этого. Каждый раз, когда я встречался со своим российским коллегой, я говорил об этом: «Прекратите это», — сказал Помпео.

Россия ранее неоднократно отрицала обвинения США в продаже оружия талибам.

Госсекретарь добавил, что у России и США в Афганистане отчасти совпадают интересы, которые заключаются, в частности, в снижении террористической угрозы.

Вместе с тем он не стал подробно комментировать публикации в СМИ о том, что Россия якобы платила вознаграждения талибам за нападения на американских военных в Афганистане. Госсекретарь лишь напомнил, что на этот счет спецслужбы США сделали официальные заявления.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой».

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявлял, что обвинения в «сговоре РФ с талибами», опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями «сговора».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.