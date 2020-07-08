Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в агрессии в связи с инцидентом на границе Индии, призвал мир объединить усилия для «значимого» ответа на политику Пекина.

«Китайцы предприняли невероятно агрессивные действия, и индийцы сделали все, что могли, чтобы ответить на это», — сказал Помпео на пресс-конференции в среду.

Он сообщил, что обсуждал инцидент с главой МИД Индии несколько раз.

По его словам, «то, против чего мир должен объединиться сегодня, – возрастающие ревизионистские усилия, в которые вовлечена Китайская коммунистическая партия».

«Я думаю, что с тем, что произошло с распространением вируса из китайского города Ухань, мир увидел истинный цвет Китайской коммунистической партии, и я убежден больше, чем когда-либо, что свободные народы мира придут к пониманию угрозы, которую она представляет не только для самого Китая, но, что также важно, к пониманию того, что влияние председателя Си (Цзиньпина) пагубно для свободных и любящих демократию народов мира», — сказал Помпео.

«Я уверен, что мир объединится, чтобы дать отпор – сильный и значительный», — сказал госсекретарь США.

Он напомнил, что США и ЕС в ближайшее время намерены запустить диалог для обсуждения «китайской угрозы», но не привел конкретных сроков.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.