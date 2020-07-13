Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН «в ближайшем будущем», говорится в распространенном во вторник сообщении госдепартамента.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили проведение встречи лидеров P5 в ближайшем будущем в ознаменование 75-летней годовщины основания Организации Объединенных Наций», — говорится в документе.

Кроме того, стороны затронули ситуацию в Афганистане, а Помпео также «поднял вопрос безопасности выборов», сказано в пресс-релизе.

Ранее МИД РФ сообщил, что разговор состоялся по инициативе американской стороны, в его ходе также обсуждалось урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии.

В МИД России добавили, что в ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике.

В июне президент РФ Владимир Путин выступил с идеей проведения саммита стран «ядерной пятерки» — пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы. Решение о дате и месте саммита ядерной пятерки примут после согласования повестки, сообщили в МИД РФ.

Ранее Путин, говоря об идее проведения саммита пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил, что в международных делах накопилось много неопределенностей, которые требуют внимания этих стран, такая встреча будет востребована и полезна.