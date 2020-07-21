Денис Ворошилов. Главы внешнеполитических ведомств США Майк Помпео и Великобритании Доминик Рааб обсудили во вторник ситуацию на Ближнем Востоке и диверсификацию в сфере телекоммуникаций.

«Состоялась важная дискуссия с госсекретарем Помпео, обсуждались приоритетные для обеих сторон вопросы, в том числе Ближний Восток, диверсификация телекоммуникационной сферы, а также полный спектр двусторонних тем. У Великобритании и США выдающееся партнерство — мы всегда работаем вместе для поддержания безопасности и процветания всего мира», — написал Рааб в Twitter после встречи с Помпео в Лондоне.

Госсекретарь находится во вторник в британской столице, где встретился в том числе с премьером Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.