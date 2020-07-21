Госсекретарь США Майк Помпео объявил во вторник о награде в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать председателя Верховного суда Венесуэлы Майкела Хосе Морено Переса.

«Сегодня я объявляю награду в рамках программы борьбы с транснациональной организованной преступностью в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию и/или вынесению приговора гражданину Венесуэлы Майкелу Хосе Морено Пересу», — говорится в его заявлении, распространенном во вторник госдепартаментом.

Помпео там же объявил о внесении судьи и его супруги в один из санкционных списков за его «причастность к существенной коррупции». По словам главы госдепартамента, Перес «лично получал взятки деньгами или собственностью и влиял на решение по гражданским и уголовным делам».

В марте суд Южного округа штата Флорида выдвинул в адрес Переса обвинения в отмывании денег. Перес уже был внесен в санкционные списки в 2017 году в связи с ситуацией в Венесуэле.