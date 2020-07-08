США являются мировым лидером по борьбе с пандемией коронавируса, уверен госсекретарь США Майк Помпео.

«Конечно, США остаются лидером в (борьбе с ) мировой пандемией… Нет сомнений, что США были и останутся мировым лидером, когда это касается не только глобальной пандемии, но и мировой инфраструктуры системы и институтов здравоохранения», — сказал госсекретарь США на брифинге в среду.

Ранее президент Дональд Трамп также заявлял, что США являются мировым лидером в борьбе с пандемией, указывая на достижения Штатов в тестировании и лечении COVID-19. Президент Америки также объявил, что «США стали вентиляторным королем» и производят оборудование в объемах, превышающих их нужды.

США занимают первое место по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные по ситуации с распространением вируса, число заболевших в США превысило 3 миллиона, скончались 131 594 человек. Второе место на сегодня занимает Бразилия, где заболели более 1,6 миллиона человек, в том числе президент.