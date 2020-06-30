Госсекретарь США Майк Помпео назвал «безответственными» ответные меры КНР по ограничению выдачи виз для американских официальных лиц.

«Угрозы Коммунистической партии Китая отомстить, ограничив визы для граждан США, вновь показывает, что Пекин отказывается взять ответственность за собственные решения», — говорится в письменном заявлении Помпео.

Он призвал Китай сохранить привилегии Гонконга в соответствии с условиями передачи этой бывшей британской автономии Пекину.

Ранее Помпео заявил о визовых ограничениях против чиновников компартии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». Китай в ответ принял решение о визовых ограничениях против американцев, которые, по мнению Пекина, вмешиваются в дела Гонконга.