Сергей Старцев. Медицинские власти располагают в настоящее время всеми необходимыми инструментами, чтобы избежать второй волны COVID-19, считает помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра.

«Вторая волна? Не факт, что она придет, и в любом случае мы можем ее избежать. Сегодня мы имеем все инструменты для этого», — заявил известный итальянский специалист в области государственного здравоохранения в интервью, которое в воскресенье опубликовала газета Corriere della Sera.

Говоря о ситуации с распространением коронавируса в Италии, Гуэрра отметил, что сейчас вновь увеличивается число зараженных людей, что связано, в частности, с улучшением и расширением диагностики.

«Однако возможность того, что эта ситуация найдет отражение в клинических случаях, то есть в числе больных, которые нуждаются в лечении, это другой разговор, связанный с тем, насколько пожилые люди защищены индивидуально и в медицинских учреждениях, если они госпитализированы», — указал эксперт.

«Иными словами, увеличение заражений было предусмотрено. Однако увеличение числа тяжелобольных можно предотвратить, потому что мы научились делать это, к сожалению, после болезненного опыта», — подчеркнул Гуэрра.

«Распространение (инфекции) увеличивается, что соответствует интенсификации контактов. Но одно дело, волна, которая определяется ростом заражений, и другое, когда она связана с тяжелобольными», — сказал он.

Эксперт также предостерег от недооценки серьезности бессимптомных случаев заражения коронавирусом. «Мы убеждены, что даже очень легкая симптоматика может нанести видимый ущерб здоровью в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Простуда, банальные симптомы не должна оставаться без наблюдения. Ясно, что могут быть серьезные последствия. Действительно, мало молодых людей попадает в отделения интенсивной терапии, но они не должны чувствовать себя неуязвимыми. Вирус может причинить зло на следующем этапе», — заметил Гуэрра, подчеркнув, что бессимптомные зараженные невольно распространяют инфекцию.

Помощник главы ВОЗ заявил также, что с началом учебного года рост случаев заражений неизбежен, потому что предотвратить физические контакты между учащимися невозможно. В этой связи он отметил, что до сих пор не прояснен вопрос о том, насколько велика способность детей распространять инфекцию. По его словам, похоже, что в возрасте до 10-11 лет их способность передавать инфекцию ниже, но после 12 лет она такая же, как у взрослых. Гуэрра сообщил, что этот вопрос будет обсужден на конференции ВОЗ 31 августа.

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