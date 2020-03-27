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В Москве помощник Кузьминского межрайонного прокурора Москвы заразился коронавирусом. Об этом сообщил источник «Ленте.ру».

Стало известно, что помощника прокурора госпитализировали врачи в защитных костюмах прямо с рабочего места. В это время прокуратура работала в штатном режиме, принимая граждан.

Сообщается, что остальным сотрудникам сделали тесты на коронавирус.

Ранее 27 марта стало известно, что Следственный комитет России (СКР) не будет проводить допросы граждан, находящихся на карантине из-за коронавируса.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны; 45 человек выздоровели, четверо умерли.

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