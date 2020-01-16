Медики оказали медицинскую помощь народной артистке России Нине Руслановой. Об этом в четверг, 16 января, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что причиной вызова врачей стали боли в области сердца. От госпитализация Русланова отказалась.

Ранее 16 января заслуженная артистка России Елена Воробей сломала руку во время концерта во время выступления в Ногинске. Несмотря на травму, актриса продолжила выступление. Прибывшие на место врачи оказали ей необходимую помощь, когда состояние актрисы ухудшилось.

Нина Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Она известна по работам в фильмах «Собачье сердце», «Мой друг Иван Лапшин», «Афоня», «Завтра была война» и др.