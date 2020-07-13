С задачей справилась лишь пара человек.

В твиттере стала вирусной фотография, на которой за 15 секунд предлагают найти змею, пишет NDTV. Маскировка этого пресмыкающегося оказалась еще лучше, чем у пумы, которая охотится на лося.

В комментариях под постом люди начали строить догадки: в правом верхнем углу, в нижней части снимка. Был и подобный вариант: «в верхнем правом углу. Змея собирается напасть на белку». На все предположения автор поста отвечал одинаково: «ха, нет, не здесь». Многие писали, что сдаются, и что этот снимок вывел их из себя. Сам автор публикации честно признался, что на поиски змеи у него ушло 40 секунд, а не 15, как он требовал от своих подписчиков.

Find the snake in 15 seconds… pic.twitter.com/Xr0e7tV4nq — ??? ?????????? ??? (@dm_ynwa) July 4, 2020

После того, как змею все-таки нашли (она прямо в центре снимка), пользователи твиттера начали строить догадки, какой вид змеи был на фото. Героем публикации стал медноголовый щитомордник. Это ядовитая змея из семейства гадюковых. Все ее подвиды обитают в Северной Америке. У щитомордников медно-розовая чешуя с рисунком в виде полос каштанового цвета, что позволяет им прятаться в сухой листве.