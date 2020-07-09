Пользователи TikTok в разных странах столкнулись с проблемами в работе программы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, перебои начались около 20.55 мск, а наибольшее количество неполадок в работе TikTok зафиксировано в Великобритании, Нидерландах, США и Португалии.

При этом, по данным Downdetector, большинство пользователей (90%) испытывают проблемы с просмотром видео, 4% пользователей жалуются на проблемы с загрузкой, еще 4% — на сложности с авторизацией.