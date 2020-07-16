Илья Яббаров уже неоднократно был замечен в мечтательных разговорах о своих грандиозных планах на жизнь. Особенно неравнодушен шансонье с операциям с недвижимостью. Так, к примеру, в его планы входит покупка жилья в Москве, после чего на очереди приобретение квартиры в ОАЭ. Но это все будет хоть и в ближайшем, но будущем, а в настоящем у Яббарова постройка семейного особняка в окрестностях Саратова.



Именно эта стройка Ильи, финал которой был намечен уже к концу нынешнего летнего сезона, и привлекла к себе массу внимания. Однако большинство поклонников проекта банально высмеяло очередные планы Яббарова, так как видеоролик со стройплощадки дал понять, что «особняк» легендарного шансонье пока что, мягко говоря, крайне далек от совершенства.



Всем стало понятно, что начатая еще в прошлом году стройка практически не сдвинулась с места. Строители не только не приступили к постройке нового дома, а даже не избавились от останков старого строения на участке. Что ж, возможно, когда-нибудь фантазии Яббарова все-таки воплотятся в жизнь. Но это не точно.