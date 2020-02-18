Пользователи интернета из России выразили беспокойство от «внезапного» запрета на въезд в страну гражданам Китая, который начинает действовать с 20 февраля. Об этом сообщает «Царьград».

Видимо, мы не знаем существенно больше, чем можем предположить, — процитировали предположение пользователей на портале.

Возможное беспокойство пользователей может быть связано с тем, что новость о закрытии границы для граждан Китая возникла неожиданно, без изменений статистических данных, отмечает портал.

Отмечается, что ограничение на въезд начнёт действовать 20 февраля 2020 года для китайцев, которые хотят работать, учиться в России или хотят приехать с туристической целью.

Также временно прекратится выдача разрешений на привлечение иностранных работников и приезд рабочих из Китая. Запрет на въезд граждан Китая в Россию не затронет транзитных пассажиров, писал NEWS.ru ранее.

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