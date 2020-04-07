Пользователи «Яндекса» столкнулись со сбоями в работе сервисов компании, в частности почты, сайта и сервиса «Яндекс.Деньги». Это следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбои в работе сервисов начались около 15:30 мск и в основном наблюдались в России. 65% пользователей жаловались на проблемы с доступом к сайту «Яндекса», 32% столкнулись с проблемами в работе почты. На проблемы с работой «Яндекс.Деньги» пожаловались 2%.

2 апреля отмечались проблемы в работе социальной сети Instagram. Наибольшее количество жалоб поступило от интернет-пользователей ресурса в США, Нидерландах, Германии, Испании, Великобритании, Франции и других странах.