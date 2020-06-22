Пользователи положительно оценили новый трек Бейонсе «Black parade», посвященный отмене рабства в США, который она представила на всех цифровых площадках в эту пятницу.

"Счастливого Дня Освобождения! Надеюсь, что мы будем радоваться и поздравлять друг друга, даже в такие непростые времена. Пожалуйста, продолжайте помнить о нашей красоте, силе и возможностях", — написала исполнительница в инстаграме.

«Королева, которой можно доверять. Мы любим тебя, Бей!» — написала @rachrodgersesq.

«Гимн этого лета, лично для меня», — прокомментировала @myss_willis.

«Бейонсе, спасибо за все, что ты делаешь», — присоединился к обсуждению @thatbrooklynbaddie.

«Мне очень понравился трек. Отличное сообщение в эти тяжелые дни», — считает @garciacatarcione.

«Спасибо за эти моменты», — поблагодарил @eumich.

Все средства с продажи «Black parade» пойдут в благотворительный фонд, поддерживающий афроамериканцев, который ведут небольшой бизнес. Бейонсе уверена, что эта песня принесет пользу малым предприятиям, например ресторанам, художественным студиям и многим другим.