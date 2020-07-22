Американская певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме снимок, на котором позирует практически без макияжа. И хотя некоторые пользователи похвалили ее за такую смену имиджа, многих насторожило напряжение в глазах исполнительницы.

View this post on Instagram Who would have thunk it ?!?! After all this time in my life I’m just now learning that no makeup is the way to go …. I mean …. a little makeup is fun but after spending so much time in hair and makeup chairs to look flawless …. I think a natural look is the way to go …. it makes you look waaaay younger and so much better 🌸✨💋 !!!! Pssss YES …. I know I’m wearing mascara in this 😉 !!!! A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jul 20, 2020 at 10:26am PDT

«Кто бы мог подумать, что я только сейчас узнаю, что естественность – это то, к чему надо стремиться. Минимум макияжа – это здорово. Однако, проведя столько лет в кресле визажиста и парикмахера, чтобы выглядеть безупречно, думаю, что естественный образ – это оптимальный путь, чтобы выглядеть моложе и лучше. Да, я знаю, на этой фотографии мои глаза накрашены тушью», – написала Спирс.

Пользователи согласились, такой образ ей очень идет: «Красивая», «Тебе очень идет естественная красота», «Согласна! Уход за кожей (не макияж): увлажняющий крем и бальзам для губ – все что нужно», «Ты выглядишь моложе».

Однако манекенщик Руди Бундини заметил, что Бритни Спирс явно что-то беспокоит. В комментариях он попросил оставить тайный знак, если она вдруг нуждается в помощи.

"Пожалуйста, если вы хотите сказать что-нибудь, свяжитесь со мной в любое время. Если у вас нет доступа к телефону, пожалуйста, используйте желтый цвет в следующем посте, если вы находитесь в опасности", – обратился Бундини (rudybundini).

Спустя час исполнительница опубликовала в инстаграме еще две фотографии. Одну из них с помощью фильтров Спирс сделала более желтой, что заметили многие пользователи.

View this post on Instagram 👒👒👒 A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jul 20, 2020 at 10:41am PDT

"Мы все здесь готовы поддержать вас и хотим, чтобы вы знали об этом, – написал Руди Бундини, – Все ведь заметили знак?"

«Вторая картинка вроде желтая. Смотрите», – прокомментировала mayaahedstrom.

«Да, я заметил это сразу. Очень странно», – channyban32.

«А еще желтые шляпы в подписи, и волосы на втором слайде такого же цвета», – подчеркнула bajpai_khnk.

«Я тоже обратила внимание, но что это может значить?» – поинтересовалась ashleynicole_lux.

После того, как ее отец Джеймс Спирс стал опекуном Бритни в 2008 году и получил право контролировать и вести все ее дела, в том числе и финансовые, в Сети появилось движение #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций от поклонников со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у исполнительницы.