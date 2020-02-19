Участники сайта знакомств «Клуба красивых людей» выбрали страну с самыми непривлекательными мужчинами. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Mirror.

По мнению пользователей портала, самые некрасивые мужчины — ирландцы. Чуть больше 5% мужчин показались участницам сайта симпатичными. Это самый низкий показатель среди разных наций. Среди причин для отказа, девушки называли лишний вес или недостаток его, чрезмерное количество волос на теле или, наоборот, отсутствие их, а также крупный нос и плохое состояние кожи.

Отмечается, что на сайте пользователи оценивают друг друга по шкале красоты.

В ответ на оценку сайта знакомств пользователи социальных сетей назвали многих известных мужчин-ирландцев, которые признаются во всем мире, как самые красивые мужчины, отмечает Mirror.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Александр Васильев прокомментировал слова французского кутюрье Жана-Поля Готье о «некрасивых» мужчинах в России. Он сообщил, что у российских мужчин есть свои преимущества — они трудолюбивы и обладают спортивной фигурой. Кроме того, российские женщины не оценивают мужчин по красоте.

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