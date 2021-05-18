Автоматическая спринклерная система — это проект, достойный рассмотрения.

Это не только поможет вам сохранить красивый и здоровый сад, которым вы сможете наслаждаться с друзьями и семьей, но также это самая удобная и эффективная система полива, которая обеспечить ваши зеленые насаждения водой, в которой они нуждаются. подводный.

Полив поверхности:

Спринклерная система является самой известной из всех. Как следует из названия, вода идет с поверхности. Его установка очень проста: вы подключаете садовый шланг к крану. Сегодня существует несколько вариантов поверхностных дождевателей, которые могут помочь в ручном управлении: колеблющиеся дождеватели, катушка для шланга, дождеватель или даже дождеватель, обеспечивающий различные типы форсунок.

Капельное орошение:

Этот вид полива идеально подходит для цветников и огородов, требующих очень точного полива. Система капельного орошения и пористый шланг — это две легко настраиваемые и полностью программируемые системы. Они позволяют контролировать потребление воды и, следовательно, обеспечивают реальную экономию воды .

Комплексный или подземный полив:

Преимущество этой спринклерной системы состоит в том, что она полностью скрыта в земле. Очень сдержанный, он будет активно участвовать в поливе ваших зеленых насаждений или лужайки, не портя при этом эстетику вашего сада.

Небольшое напоминание о времени полива :

Вы должны затапливать свой сад не потому, что одни растения более жадные, чем другие! Адаптация полива так же хороша для вашего сада, как и для ваших растений! Время ‘ полива имеет важное значение для здорового роста ваших растений и зеленых насаждений. Недостаток или избыток воды не хорошо для их роста.

Однако очевидно, что растение с мелкими корнями, такое как газон, будет нуждаться в более частом поливе, чем древесные растения с более глубокими корнями. Поэтому полив должен быть хорошо рассчитан и точен, чтобы каждый мог расти в хороших условиях.

Чтобы обеспечить растения всей необходимой водой, необходимо учитывать:

Погодные условия: на самом деле, не нужно поливать, когда дождь может позаботиться об этом!

Тип растения, которое нужно поливать: трава, огород, цветок, кустарник …

Глубина укоренения: более-менее глубокая, спрос не будет прежним.

При правильной установке и обслуживании автоматическая спринклерная система также поможет сэкономить воду.

Фактически, автоматическая система полива — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать для своего сада. Спросите окружающих, у кого они есть.

Нет более простого или более экономичного способа украсить окружающую среду, повысить ее ценность и сэкономить время и деньги.

Однако имейте в виду, что спринклерная система — это не только спринклеры.

Дизайн и установка системы являются важными факторами, от которых будут зависеть производительность и долговечность сборки.

Если вы нанимаете профессионала для сборки спринклерной системы, перед установкой необходимо продумать общий дизайн.