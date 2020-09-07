Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев отклонил предложение «Краснодара», утверждает портал Super Deporte. По данным издания, 29-летний футболист сборной России получил выгодное с финансовой точки зрения предложение, но ответил отказом.

Денис хочет остаться в стане «летучих мышей», с которыми связан контрактом до июня 2022 года. Он надеется заслужить доверие нового главного тренера Хави Грасии в ходе подготовки к сезону.

А если хавбеку придется покинуть клуб, то он хотел бы перейти в другую испанскую команду. «Валенсия», в свою очередь, не прочь продать хавбека, чтобы снизить расходы на зарплату.

#ValenciaCF 🦇| 'No' de Cheryshev a una oferta en su país 🚨https://t.co/V9hlaw23kK — Superdeporte (@superdeporte_es) September 6, 2020

В сезоне-2019/20 Черышев провел за «Валенсию» 31 матч во всех турнирах и забил три мяча.

Летом СМИ уже сообщали об интересе к полузащитнику со стороны других российских клубов — питерского «Зенита», а также одного из московских клубов — «Спартака» или ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,8 миллиона евро.