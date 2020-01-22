Рыбакам, оказавшимся на дрейфующих льдинах, в первую очередь угрожают множественные расколы и разломы. При этом таять она может вплоть до весны, преодолевая расстояния в сотни километров, рассказал «Известиям» начальник группы полярных исследований Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Сергей Писарев.

Ранее в среду, 22 января, на юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находились почти 200 рыбаков-любителей. Спасатели эвакуировали их всех в этот же день.

«На Сахалине льдины дрейфуют со скоростью 40–50 см/с. Опасности для людей нет до той поры, пока льдина не начинает раскалываться. А там они не плавают монолитами», — сказал Писарев.

При этом растаять такая льдина может и через два месяца. В этом случае полярник рекомендует держаться центра льдины во время дрейфа. Когда льдина колется, переходить на более крупный кусок и снова располагаться в центре. По его словам, на льдине размером 5×5 м можно дрейфовать в течение месяца. Оказавшимся в беде рыбакам Писарев рекомендует сохранять хладнокровие и ждать поддержки.

21 января сообщалось, что с Братского водохранилища эвакуировали троих любителей подледной рыбалки. Спасательную операцию провели сотрудники Северо-Западного поисково-спасательного отряда.