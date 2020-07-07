В других частях Якутии прошел град.

В Верхоянском районе Якутии после аномальной жары выпал снег, сообщает агентство ЯСИА.

В июне температура на полюсе холода составляла +38 °С. Местами из-за аномальной погоды начались лесные пожары. Уже 4 июля столбик термометра опустился до +12 °С, а 5 июля до +8 °С, в некоторых населенных пунктах выпал снег.

Фото: ysia.ru/

О несвойственных летнему сезону осадках сообщили жители поселков Батагай и Борулах. Там температура опустилась до +4 °С. В Алданском и Чурапчинском районах Якутии на прошлой неделе выпал град.

Напомним, Верхоянск известен своей рекордной минимальной температурой – минус 67,8 °С.