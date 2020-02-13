Глава Балахнинского района Нижегородской области Алексей Левкович написал заявление об отставке. Это произошло после того, как губернатор региона Глеб Никитин в ходе поездки в район выявил многочисленные нарушения, сообщила в четверг, 13 февраля, пресс-служба областного правительства.

Никитин заявил, что планировал поездку в Балахну уже давно, так как получал много жалоб на ситуацию в районе, передает «РИА Новости».

Губернатор посетил в том числе школу в поселке Гидроторф, открытую в конце 2019 года. В подвал здания, где расположена электрощитовая, поступает вода. Левкович заявил, что устранять проблему планируется после конца учебного года, но Никитин потребовал сделать это немедленно, так как ситуация представляет опасность для детей.

Левкович прославился на всю Россию в декабре, когда депутат Госдумы и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов во время церемонии открытия школы в Гидроторфе подарил ему баночку вазелина «в качестве напоминания о том, с каким трудом строилась школа». Депутат подчеркнул, что препарат пригодится главе администрации и подрядчику в свете скорого приезда в поселок губернатора региона.

Позже Булавинов объяснил журналистам, что школа строилась в рамках федеральной программы, которую он курирует, и сроки сдачи несколько раз переносились. Он добавил, что если бы Левкович был его подчиненным, то получил бы выговор.