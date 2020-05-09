Определились составы основного и дублирующего экипажей космического корабля «Союз МС-17», который отправится на МКС в октябре 2020 года, космонавт Николай Тихонов в них не значится. Это следует из опубликованного в субботу, 9 мая, пресс-релиза аэропорта «Жуковский».

«В настоящий момент в России и на территории других стран-участниц соглашения (проекта МКС — Ред.) проходит подготовка к октябрьскому запуску международного космического экипажа на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС». 9 мая в международном аэропорту «Жуковский» состоялся необычный рейс. Члены основного и дублирующего экипажей в составе космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Олега Новицкого и Петра Дуброва на борту Learjet 45 авиакомпании MHS Aviation отправились по маршруту «Аэропорт Жуковский — г. Кёльн (авиабаза ВВС Германии) — г. Хьюстон», — говорится в сообщении воздушной гавани во «ВКонтакте».

Тихонов, таким образом, не фигурирует ни в основном, ни в дублирующем экипажах.

10 апреля интернациональный экипаж на станцию МКС доставил пилотируемый корабль «Союз МС-16». Он стартовал с космодрома Байконур в 11:05 мск 8 апреля с ракета-носителем «Союз 2.1а» полностью российской сборки. В состав экипажа вошли космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Как сообщал в феврале источник «Ведомостей», причастный к программе МКС, Тихонов получил травму глаза, случайно наткнувшись на ветку во время прогулки.