Стала известна личность мужчины, который взял в заложники сотрудника полиции и обменял его на начальника уголовного розыска области. Как оказалось, он ранее был судим за хранение и сбыт наркотиков. Кроме того, он был участником так называемой «АТО».

Имя преступника — Роман Скрипник. Он 1988 года рождения.

Кроме того, стали известны его требования. Мужчина хочет, чтобы он избежал уголовной ответственности. При этом Полтавский губернатор заявил, что выполнить требование невозможно. Сейчас правоохранители готовы к силовому решению.

Ранее сообщалось, что неизвестный взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату. Позднее он обменял его на начальника уголовного розыска области. На автомобиле они сейчас направляются в сторону Киева.