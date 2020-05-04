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Около 60 человек были замечены на вечеринке на турбазе в Энгельсском районе Саратовской области в то время, как власти рекомендуют жителям придерживаться режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РИА Новости. Губернатор региона попросил полицейских «закрутить гайки».

Отмечается, что гости ни в чем себе не отказывали: «гуляли» и «пили». Губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса отметил, что личности владельца базы и его посетителей уже известны.

«Если там все ласково сойдет с рук, значит, слушайте, зачем тогда мы здесь собираемся?» — выразил недоумение глава региона.

Он попросил главного полицейского Саратовской области Алексея Зелепукиина принять меры и «закрутить гайки». Тот в ответ отрапортовал, что к ответственности привлекут юрлицо и восемь физлиц.

Подпольную вечеринку нашли в российском городе

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сургуте полицейские вторглись на вечеринку в местный ресторан, где бизнесмены собрались отдохнуть и обсудить насущные дела. Наказали девять предпринимателей. Владелицу заведения ищут.

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