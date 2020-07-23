Российская экономика переживает «медленную смерть» из-за того, что правительство годами не модернизировало ее. Об этом пишет польская Gazeta Polska.

В статье приводится прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что по итогам 2020 года ВВП России сократится на на 5%, а темп экономического роста составит всего 1% за последние 10 лет, что является ничтожным показателем. В экономическом плане Россия представляет собой «колос на глиняных ногах», отмечает издание.

В качестве главной проблемы российской экономики указывается ее отсталость. У России есть потенциал роста ВВП на 3-5% в год, однако для этого необходимы структурные изменения, на которые правительство годами не решалось.

«Приоритетом является финансирование кремлевских силовиков и олигархов, а не положение простых россиян и макроэкономические показатели», — говорится в статье Gazeta Polska.

Россия долгие годы была зависима от экспорта углеводородов, и президент Владимир Путин так и не смог избавить страну от нефтяной иглы за время сверхвысоких доходов от нефти. В результате кризис приобрел структурный характер, который вряд ли удастся преодолеть. Принимаемые властями меры могут сработать лишь в краткосрочной перспективе, констатирует польское СМИ.

В то же время, в ближайшем будущем РФ может начать испытывать проблемы с нефтедобычей, поскольку на ее месторождениях осталась в основном нефть, которую сложно добыть. Это может ударить по позициям страны на нефтяном рынке, а возможностей компенсировать потери за счет наращивания поставок природного газа у нее нет.